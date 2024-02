Jennifer Lopez w FUTRZE i kryształowych kozakach paraduje po Nowym Jorku. Ikona? (ZDJĘCIA)

Wielkimi krokami zbliża się premiera dziewiątego albumu studyjnego Jennifer Lopez . Diwa światowej sceny od blisko ćwierć wieku zachwyca nie tylko jako piosenkarka, tancerka i aktorka, ale również jako ikona mody. Promocja nadchodzącego albumu to doskonała okazja do zaprezentowania rozmaitych fatałaszków.

Ostatnio J.Lo wystąpiła w odcinku programu "Saturday Night Live" jako gość muzyczny. 54-latka po raz pierwszy na żywo wykonała swój nowy singiel "Can't Get Enough". Jeszcze tego samego dnia paparazzi przyłapali artystkę na ulicach Nowego Jorku.