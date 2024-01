54-letnia Jennifer Lopez eksponuje PÓŁNAGIE ciało w odważnym teledysku. Będzie hit? (ZDJĘCIA)

Już w połowie lutego do sklepów i na serwisy streamingowe trafi nowy album Jennifer Lopez. Krążek zatytułowany "This Is Me... Now" jest niejako kontynuacją nagrania sprzed 20 lat, kiedy to J.Lo pierwszy raz związała się z Ben Affleckiem.

Jennifer Lopez walczy o uwagę w bikini

54-latka doskonale wie, czego oczekują od niej fani. Nie ma się więc co dziwić, że w teledysku do remiksu singla "Can't Get Enough" z raperką Latto Jennifer paraduje niemal nago. Już pierwsze sceny nagrania pokazują, że gwiazda nie planuje żegnać się z seksownym wizerunkiem. Widzimy na nich Lopez w kusej bieliźnie łóżku. Do tego rozwiane włosy i sugestywne dotykanie bioder.

Jak widać, stawia na to, co gwiazdy pop 20 lat temu. Czas pokaże, czy to wystarczy. Jak na razie piosenka trzyma się z dala od list przebojów. Być może w promocji pomoże wspomniane nagranie z Latto. Co prawda raperka nie jest jeszcze szczególnie popularna w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych już tak.

W odważnym teledysku to jednak nie ona, a Jennifer Lopez gra pierwsze skrzypce. Szczególnie imponujące kadry pokazują wokalistkę wijącą się na linię i stojącą w samym bikini pod prysznicem. Nie jest tajemnicą, że gwiazda dba o sylwetkę, co jak widać przynosi efekty.