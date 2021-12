Chrissy Teigen w ogniu krytyki za WSPÓLNĄ KĄPIEL z kilkuletnimi dziećmi (FOTO)

Aga 16 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Amerykanie są przewrażliwieni na punkcie molestowania. Kilka lat temu z 6 letnim synem byłam w McDonald's w centrum NY. Mlody chciał siusiu więc poszłam z nim do damskiej toalety. Kolejka była duża więc staliśmy tak kilka minut. W tym czasie kilka murzynek darlo się na mnie , że jestem zboczona i że zadzwonią na policję , że wchodzę z chłopcem do wc!!! Nie wyobrażałam sobie by w obcym państwie puścić 6 latka do męskiej toalety gdzie miałby stać samemu z 15 min w kolejce. Było to przerażające doświadczenie. Udawałam , że nie rozumiem co one mówią i chyba to mbie uratowało. Bo myślałam już ze zaraz mnie tam pobiją.