Coco Austin karmi piersią 5-letnią córkę: "Lubi od czasu do czasu TAKĄ MAŁĄ PRZEKĄSKĘ"

Lolo 5 min. temu

I dobrze. Niech karmi. Ssaki karmią młode póki te nie mają stałych zębów. Ludzie mają je w wieku ok 7 lat. Więc to wszystko normalne. Najbardziej przeciwne karmieniu piersią i najwięcej do powiedzenia mają te baby co nigdy nie karmiły. Ciekawe co? Mają wyrzuty sumienia ze były mega ch...mi matkami.