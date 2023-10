Christiana Maxion jest "zawodową swatką" i szuka partnerek dla ARABSKICH BOGACZY. Wiadomo, jakie mają wymagania

JankaJaneczka... 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Mysle, ze arabscy bogacze obracaja sie w bardzo elitarnych towarzystwach calego swiata i tam ich swataja ksiazeta i krolowie, oraz - oczywiscie - wlasna rodzina. Nikt nie przekaze interesow i majatku arabskiego bogacza jakiejs podfruwajce tylko dlatego, ze ladnie wyglada i ma dyplom uniwersytetu. IMHO, te slogany o 'wspolnocie dusz', 'polaczeniach emocjonalnych i intelektualnych' to przykrywka dla zwyklej escort agency. Zreszta w tekscie nie pada nic o szukaniu zon. Chodzi o szukanie partnerek. Noi pytanie na koniec: to kogo ona i do czego zeswatala? Bo takie enigmatyczne 'piekna i dobra' dla 'przystojnego i bogatego' to brzmi jak bajka o Kopciuszku.