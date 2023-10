Planowali wspólną przyszłość. Po 6 latach związku wykonali testy DNA. Ich życie legło w gruzach: "Mój chłopak jest MOIM BRATEM"

Biolog 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Powinni nadal być że sobą. Siedzę od lat w genetyce i mogę spojrzeć na to trzeźwy okiem. To nie jest tak, że z automatu urodzą im się chore dzieci. Szansa na to może być kilka razy wyższa ni z zazwyczaj, czyli np. jedna na dziesięć tysięcy, a nie na pięćdziesiąt tysięcy. Jeśli krytykantom to wystarczy, by rozdzielić bratnie dusze i zatruć im życie, to niech opowiedzą się za penalizacją wszystkich związków pomiędzy osobami z jawnymi lub ukrytymi w genach wadami biologicznymi. W aspekcie psychologicznym i etycznym ci ludzie nie są rodzeństwem, tylko parą.