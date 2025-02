Ultraszczupła Christina Aguilera odsłania ciało w Rio de Janeiro. Poznajecie ją jeszcze?

Kobiety, jesteście piękne. Mężczyzny, Wy również. Kochacie swoje ciała, bądźcie dla siebie przyjaciółmi. Naprawdę szkoda czasu na zamartwianie się cellulitem, zmarszczkami, włosami na ciele, siwymi włosami, pryszczami i wszelkimi innymi pierdołami. Wasze ciało to to ciało, które dostaliście, Wasz dom i świątynia. Dźwigacie na swoich barkach całe życie, rodzicie dzieci, pracujecie bez wytchnienia, znosicie piekło i niesprawiedliwości tego świata - po co jeszcze dokładać sobie nienawiść do samego siebie? Nigdy nie wiemy kiedy to życia się skończy, szkoda czasu na odmówienie sobie tabliczki czekolady.