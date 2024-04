Christina Aguilera dodała wideo z próby generalnej. Internauci w szoku: "Wygląda jak ZUPEŁNIE INNA osoba" (WIDEO)

Christina Aguilera zmieniła się nie do poznania

"Kryśka" zamieściła na TikToku zakulisowe nagranie z prób do jednego z występów. Widzimy na nim, jak przemieszcza się po wybiegu, testuje akustykę sali koncertowej oraz sprawdza stan mikrofonów, czarując przy tym jedynym w swoim rodzaju krystalicznym wokalem. Internauci przyznali w większości, że to właśnie po nim rozpoznali wokalistkę.

Niepodobna do samej siebie, gdyby nie głos, to nie wiedziałabym kto to; Przysięgam, że gdyby nie zaśpiewała, to bym nie poznała; Przecież ona wygląda, jak zupełnie inna osoba, jakby jej głos włożono w ciało innej dziewczyny; Zastanawiałam się kto to, dopóki nie wydobyła z siebie dźwięku - przyznały komentatorki.