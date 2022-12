Christina Phillips w krytycznym momencie ważyła ponad ĆWIERĆ TONY! Dziś jest lżejsza o 227 KILOGRAMÓW i wygląda jak inna osoba (ZDJĘCIA)

Ewa 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dla takich ludzi jedzenie jest jak narkotyk, są uzależnieni i nie mogą przestać. A jak już wpadną w błędne koło i doprowadza się do takiego stanu, ze nie mogą normalnie funkcjonować to jedyne co im poprawia humor to jedzenie. Do tego często rodzice czy partnerzy ich nie powstrzymują a wręcz sami podstawiają jedzenie. W tym programie była kiedyś dziewczyna, która zaczęła tyć po tym jak została zgwalcona, zajadała smutki i jednoczenie myślała ze jak będzie utyła to jej więcej nie zgwałcą. Tak wiec nie ma co oceniać