Maryla Rodowicz SCHUDŁA 17 kilogramów: "To NIE JEST moje ostatnie słowo"

Maryla Rodowicz od lat błyszczy na polskiej scenie muzycznej i mimo 76 lat nie zamierza ani trochę zwalniać. Piosenkarka obecna jest niemalże na wszystkich festiwalach organizowanych przez Telewizję Polską, koncertuje i juroruje w "The Voice Senior", w którym to otrzymuje największą stawkę.

Moje dni to życie od rehabilitacji do rehabilitacji. Miałam zabiegi artroskopowe na dwóch kolanach. Artroskopowe znaczy nie cięcie, żeby dostać się do kolana, tylko robi się dwie dziurki, wpuszcza się kamerkę i laser i się dłubie w kolanie. Dla mnie to świat i ludzie - pisała na Facebooku.