Maryla Rodowicz rozpacza nad własnym artystycznym losem: "Jak zacznę bojkotować TVP, to CO MI ZOSTANIE?"

Dotąd gwiazda nie komentowała tego, dlaczego tak chętnie gości w TVP, od której wielu już się odwróciło. Aż do teraz, bo na łamach "Gazety Wyborczej" pojawił się obszerny wywiad z Rodowicz, w którym ta odniosła się do zarzutów o legitymizowanie działań propagandowych publicznego nadawcy. Ona sama nie ma sobie jednak nic do zarzucenia, bo co prawda przyznaje, że wie, jak są teraz odbierane występy w Telewizji Polskiej, ale w sumie to nie ma wyboru.