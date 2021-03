Skromny Christopher Cugowski wyjaśnia, dlaczego nie chwalił się rolą w "Bridgertonach"

"Milczałem" to może za dużo powiedziane, ale z natury jestem dość prywatną osobą. (...) Skromność jest złotem, ale pewne rzeczy można opowiadać, bo to bardzo ciekawe doznania. Ciekawie być częścią projektu na taką skalę, to robi wrażenie - powiedział Chris przed kamerami.

Warto wspomnieć, że rola w Bridgertonach to nie jedyna, którą ma już w swoim portfolio. Syn Cugowskiego zagrał też w kilku spektaklach i musicalach, a na koncie ma udział m.in. w sztukach POSH, Margaret of Anjou oraz All Shook Up. Chris przyznaje też, że nie planował iść w ślady ojca i starszych braci, a aktorstwo to coś, co interesowało go od zawsze.