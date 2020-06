CIACHO TYGODNIA: Jacob Elordi

Lou 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Fajny jest - ale sam serial to dla mnie zbyt przesadzony - jesli chodzi o ukazywanie wspolczesnej mlodziezy (kazda z postaci ma jakies problemy mentalne, typu cpanie/bycie transem/gejem/ seksoholikiem, itp. Ok, rozumiem ze porusza takie tematy no to rzekomo na czasie, itp. Ale jak dla mnie niektore sceny byly jak z filmow porno... Ale muzyka jest swietna!