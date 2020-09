Jay Kay, wokalistka ukochanego przez Rafała Trzaskowskiego zespołu Jamiroquai

W sobotni wieczór prezydent Warszawy postanowił przerwać imprezę, żeby specjalnie dla niego puszczono kawałek brytyjskiej grupy Jamiroquai, której założycielem jest sam Jay Kay. Też zaliczacie się do grona jego fanów?

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące były dla Rafała Trzaskowskiego "dość" intensywne. Po przegranych wyborach prezydenckich polityk wrócił do pełnienia obowiązków prezydenta Warszawy, próbując za wszelką cenę sprostać wyjątkowo trudnym okolicznościom w postaci pandemii koronawirusa. Jakby tego było mało, "Trzaskowi" mocno oberwało się po kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka, przez którą co minutę do Wisły wpada kilkadziesiąt tysięcy litrów ścieków.