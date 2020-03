Ciacho Tygodnia

Co robić 41 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Chlopak powiedział mi ze matka z która mieszkał wyprowadza sie do partnera i on zostaje bez lokum. Nie ma pieniędzy na wynajęcie czegoś swojego i nie wiem co robić. Czy to powinien być mój problem? Nie może mieszkać ze mną i wiedział ze tak będzie od dawna a jednak nie zaoszczędził żadnych pieniędzy..