Zoe Kravitz pochwaliła się zdjęciami ze ślubu. Na weselu bawiły się Nicole Kidman i Alicia Keys

Zoe Kravitz może bez przeszkód zaliczyć zeszły rok do wyjątkowo udanych. 30-letnia aktorka i córka Lenny'ego Kravitza i Lisy Bonet przeżywa w ostatnim czasie rozkwit w karierze zawodowej, na co wpływ miała jej rola w hitowej produkcji HBO Wielkie kłamstewka. Nie było to jednak jedyne ważne wydarzenie w jej życiu w mijających miesiącach, bo pod koniec czerwca Zoe została także świeżo upieczoną mężatką.