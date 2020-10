Ciacho Tygodnia. Piotr Sierzputowski - trener Igi Świątek

To właśnie treningi pod okiem Sierzputowskiego przyczyniły się do sukcesu 19-letniej tenisistki, która w sobotę wygrała finał Rolanda Garrosa.

Miniony tydzień bez wątpienia był prawdziwą gratką dla fanów tenisa. W czwartek Iga Świątek po brawurowym zwycięstwie nad Nadią Podoroską awansowała do finału prestiżowego francuskiego Rolanda Garrosa. W sobotę 19-latka w walce o puchar French Open zmierzyła się z Sofią Kenin. Po emocjonującym spotkaniu Świątek rozgromiła rywalkę 6:4, 6:1. Tym samym stała się pierwszą Polką w historii, której udało się wygrać w finale Wielkiego Szlema.

Sukces Igi Świątek to zasługa wielu lat ciężkiej pracy oraz licznych wyrzeczeń. Tenisistka przygodę z kortem rozpoczęła już w dzieciństwie i mimo zamiłowania do sportu zdarzyło jej się myśleć o porzuceniu treningów. Pasja okazała się jednak silniejsza i dziś tenisistka już planuje walkę o kolejne trofea.

Jedną z osób, które niewątpliwie przyczyniły się do sukcesu Igi Świątek, jest jej trener, Piotr Sierzputowski. 28-latek został pierwszym trenerem tenisistki już przeszło cztery lata temu, jednak już wcześniej należał do jej sztabu - pełnił funkcję II trenera. To właśnie pod okiem 28-latka Iga zanotowała największy sukces w dotychczasowej karierze, awansowała też w rankingu WTA - od poniedziałku będzie już 17. żeńską rakietą świata.