Ciąg dalszy batalii sądowej o spadek po Tomaszu Komendzie. Jego najstarszy brat odziedziczył po nim mieszkania warte MILIONY złotych

Od śmierci Tomasza Komendy niebawem minie już rok. Jego bliskim wciąż jednak nie udało się dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku zmarłego. Przypomnijmy, że na mocy wyroku sądowego mężczyzna otrzymał rekordowe odszkodowanie w wysokości 13 milionów złotych . Sporą część tej kwoty przeznaczył na zakup czterech nieruchomości we Wrocławiu .

Niestety, kiedy w grę wchodzą spore pieniądze, często dochodzi do osłabienia rodzinnych więzi. Nie jest tajemnicą, że niesłusznie skazany mężczyzna zerwał relacje z matką, Teresą Klemańską , która z całych sił walczyła o uniewinnienie syna. Najbliższą mu osobą stał się najstarszy brat, Gerard , nazywany też Maćkiem . Jak twierdzi jego drugi brat Krzysztof , zbliżyła ich do siebie wyrozumiałość względem uzależnienia Tomasza Komendy od alkoholu i narkotyków.

Tomek stracił od groma lat swojego życia i bardzo chciał je nadrobić, tylko nie zdawał sobie sprawy z zagrożeń, które my widzieliśmy. Cokolwiek Tomek robił, z kimkolwiek się spotykał, informował Maćka. On wiedział, że Tomek ma kłopoty z używkami. A to my byliśmy tymi złymi, bo chcieliśmy, żeby nie ćpał i nie pił, tylko starał się normalnie to wszystko przetrawić - tak brat zmarłego, Krzysztof Klemański, tłumaczył genezę rodzinnego konfliktu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".