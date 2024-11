Rozprawa spadkowa Tomasza Komendy. Jego matka wybiegła z sali rozpraw z płaczem

Komenda zmarł w 2024 roku na chorobę nowotworową. W listopadzie ruszyła jego sprawa spadkowa. Rozpatruje ją sąd we Wrocławiu. Co ciekawe, wniosek został złożony 8 marca 2024 roku, a więc zaledwie 10 dni po pogrzebie Komendy. 16 października odbyła się pierwsza rozprawa.

Walka o spadek po Tomaszu Komendzie. Matka wybiegła z płaczem

Na kolejnej rozprawie w sądzie, która odbyła się w piątek 29 listopada 2024 roku, stawiła się matka Tomasza Komendy oraz jej syn Krzysztof Klemański. Oboje są skłóceni z Gerardem Komendą, przyrodnim bratem Tomasza, który wnioskował do sądu w sprawie o nabycie spadku. Małoletniego Filipa Komendę, jedynego syna Tomasza Komendy, reprezentuje w sądzie Anna Walter, jego mama. Jednak ani Gerard Komenda, ani Anna Walter nie pojawili się tym razem we wrocławskim sądzie. Jak podaje "Fakt", Teresa Klemańska sprawiała wrażenie mocno poruszonej. Według relacji tabloidu w pewnym momencie mama Tomasza Komendy wybiegła z sali rozpraw zapłakana.

(Teresa Klemańska — przyp. red.) prawdopodobnie była świadkiem wezwanym przez sąd. Może zeznawać co do okoliczności związanych ze sporządzeniem testamentu przez pana Tomasza Komendę. To też na pewno wiąże się z odtwarzaniem okoliczności związanych ze zmarłym synem. Nic dziwnego, że matce, która straciła syna, towarzyszy trudny do opanowania stres - podkreśla mec. Jakub Placek w rozmowie z "Faktem".