Trwa sądowa batalia o miliony Tomasza Komendy. Kto otrzyma spadek? Adwokat komentuje

Było wiadomym że Gerard nie odpuści i będzie chciał zgarnąć wszystko. To strasznie chciwy człowiek, może i uwierzyłabym w jego dobroć i to że opiekował się bratem, gdyby nie izolował go od bliskich. Gerard bał się ze może dać kase innym. Teraz dziecko chce okraść,bo to jaka jest matka dziecka nie ma tu znaczenia. Kto wie kto napisał ten testament bo jeśli Gerard a Tomek go tylko podpisał to chciwiec nic nie dostanie, tylko osoby ustawowo dziedziczące czyli dziecko i matka Tomka.Wstretny typ taki jak Krawczykowa.