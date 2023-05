Ciąg dalszy podróżniczego dramatu Blanki Lipińskiej. Teraz narzeka na "supertani" hotel w Egipcie: "Pokoje są po prostu BRZYDKIE"

Ggg 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 12 Odpowiedz

Mój fscst ciagle narzeka na brak pieniędzy. Jest dyrektorem ma piękny dom super auto rasowe psy. Ja nie pracuje a jedyny mój dochód to z wynajmu mojego mieszkania. Dziś mi powiedział ze ja to mam lepsza sytuacje życiowa niz on. W dodatku oczekuje ze całe swoje pieniądze będę wydawać na swoje potrzeby a on i tak mi wypomina ze mnie utrzymuje bo nie płace rachunków i za jedzenie. Rachunki są nieporównywalnie większe niz w mieszkaniu. Za sam gaz płaci tyle co ja miałam wszystkich opłat. Ale za to ogarniam cały dom posiłki sprzątanie psy itd mam nuz dość tego narzekania z jego strony i ciagle chodzi zdołowany. On ma ogromny kredyt i na samego pss potrafi wydać 1000 zł na fryzjera a mi ma problem coś kupic. Jestem już zmęczona ta sytuscja. Co mam poradzić na jego zobowiązania i decyzje finansowe? One przekraczają moje dochody. Poziom życia ilości kupowanego jedzenia to tez inna bajka. Dlatego ja siè nie dokładam a poprostu robię wszuxtko w domu i wokół niego. Czy ja robię nadal za mało? Mieszkamy na przedmieściach ja nie mam prawka nie mówiąc o samochodzie. Autobus jeździ piec rwzy dziennie. Nie wiem jak mam sobie znaleźć prace