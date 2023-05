Kolejny podróżniczy dramat Blanki Lipińskiej. Żali się prosto z lotniska: "Nikt nie wie, ILE TO POTRWA"

Kamila 32 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wy się o moje pieniądze nie martwcie. Tyle ile mi potrzeba to mam. Jak uznam to za pilne to może sobie zrobię prywatnie któregoś zęba. Nie spieszy mi się, w konkursie miss uzębienia nie startuję. Paniom dentystkom też się nie spieszy. Pani z Torunia sama sobie decydowała co ma mi w buzi zrobić bo co ona będzie ze mną gadać. Ja jechałam 60 km a ona mi 3 minuty poświęciła zakładając truciznę w zębie. Następnym razem (za miesiąc) poprawiła nieco tę truciznę bo chyba się przekrzywiła i zaplombowała mi "taką jedną małą dziurkę" pomijając milczeniem moją uwagę że są w mojej gębie większe dziurki i są one zdecydowanie pilniejsze. Zdarzało mi się niektórych dentystek pytać czy można umówić się wcześniej ale reagowały wściekłym burczeniem. Miałam się z nimi bić? Najwyżej zrobię sobie sztuczną szczękę. I już widzę jak ona będzie wyglądała bo przecież w tym temacie też na pewno trzeba mi będzie dokuczyć. Będę chodzić jak zając albo wampir.