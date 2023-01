Podniebny horror Blanki Lipińskiej: nie rozłożył się jej fotel w klasie biznes... "Zapłaciłam DWA RAZY TYLE"

Szumnie zapowiadany powrót Blanki Lipińskiej do Tulum nareszcie się ziścił. Niestety, nim autorka porno-powieści poczuła pod stopami rozpalony piasek, musiała zmierzyć się z dyskomfortem kilkunastogodzinnego lotu z Polski do Meksyku. Jak dowiadujemy się z obszernej relacji Lipińskiej, linie lotnicze nie stanęły tym razem na wysokości zadania. Ofiarą technicznych niedociągnięć padł kręgosłup gwiazdy.

Duma Polski (czy coś w ten deseń) - głosi napis na kadłubie samolotu Dreamliner LOT. No nie wiem. Drogi Locie, (bo zaiste tani nie jesteś) może czas pochylić się nad serwisem maszyn? Lot do Meksyku trwa 13 godzin! To jest BARDZO długi lot. A ludzie kupujący miejsca w klasie biznes płacą dwa razy tyle za bilet, by móc podróżować wygodnie. Lub tak jak ja, nie mają wyjścia, bo mój kręgosłup nie wytrzymałby siedzenia przez 13 godzin, więc muszę leżeć. To jest główna moc biznesu, rozkładane siedzenie.