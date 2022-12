Blanka Lipińska UJAWNIA, co było powodem pożaru jej domu: "W internecie krąży wiele teorii i niestworzonych historii"

Blanka Lipińska jakiś czas temu pochwaliła się na Instagramie, że zainwestowała w zakup nowej nieruchomości. Wymarzonym gniazdkiem okazał się dom w lesie, nieopodal Warszawy. Autorka erotyków co jakiś czas odsłaniała kulisty remontu czterech kątów, ekscytując się renowacją nowego nabytku. Niestety tuż przed świętami, Lipińską dotknęła niemała tragedia, bowiem kilka dni temu Blanka poinformowała, że jej wymarzona nieruchomość... spłonęła . Pisarka nie ukrywała, że ta wiadomość nią wstrząsnęła. Zapowiedziała jednak, że w przyszłości ma zamiar odbudować zniszczony dom.

Wiele zmartwionych wiadomości od was dostaję. Kochani, żyję. Chciałabym powiedzieć, że mam się dobrze, niestety - nie mam się dobrze, bo przedwczoraj w nocy spalił się mój dom w lesie. Ten, który niedawno kupiłam i ten, z którego tak bardzo się cieszyłam. Jest to dla mnie trudny czas przedświąteczny. Nie chcę tutaj udawać, uśmiechać się, jestem słaba w udawaniu. Nie umiem tego robić i nie chcę. Teraz jest czas na to, żebym poradziła sobie ze stratą, a potem przyjdzie czas na odbudowywanie tego domu. Wesołych świąt - mówiła na instastory.