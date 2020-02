"Ciałopozytywna" Ashley Graham chwali się świeżo nabytymi ROZSTĘPAMI: "Ta sama ja. Kilka nowych historii"

Hvucyx 9 godz. temu zgłoś do moderacji 59 23 Odpowiedz

Co wy z tymi rozstepami? To niby ma byc problem? Przeciez one bledna i po krotkim czasie sa prawie niewidoczne. A jak ktos caly w tatuazach lazi to nie jest szpetne? Kobiety czesto teraz maja potatuowane ledzwia, talie, brzuchy i to wg was jest ladne, a rozstep to niby taka tragedia? Dajcie spokoj. Jak ktos ma ladne cialo to mu nic nie zaszkodzi, a jak zaniedbane i z nadwaga, to i rozstep nie ma znaczenia.