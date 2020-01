Ciężarna Ashley Graham promuje pomadki za pomocą SENSUALNEGO TAŃCA (FOTO)

Popularną modelkę "plus size" Ashley Graham poznaliśmy jako osobę, która nie ma problemów z eksponowaniem wszelkich zakamarków swojego ciała przed kamerą. Trudno by więc wymagać od niej teraz ostentacyjnej skromności, skoro to właśnie na swoich kobiecych kształtach dorobiła się fortuny. Część fanów celebrytki wyraziła jednak ostatnio swoje zakłopotanie, którego doznała na widok najnowszego klipu wideo, opublikowanego przez Graham w sieci.