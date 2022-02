Ciałopozytywna Maffashion pokazuje skórę po ciąży: "Rozciągnięta, pomarszczona, normalna" (FOTO)

Rrr 41 min. temu zgłoś do moderacji 111 38 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego matki robią z siebie takie męczennice i nie korzystają z wynalazków, które miały je odciążyć, sprawić, żeby macierzyństwo było łatwiejsze? Ma kłopot z urodzeniem naturalnie - będzie się drżeć, że nie chce cesarki, bo "naturalnie zdrowiej" (jak Lewa). Karmienie piersią - problemy: zapalenie, dziecko źle ssie i się nie najada, popękane brodawki, ból itp. Rozwiązanie: ktoś wymyślił mleko modyfikowane, to nie można go używać, bo mleko matki zdrowsze. Przewijanie: ciągle przebieranie i pranie przemoczonych śmierdzących tetr - rozwiązanie: pampersy. Ale nie można używać, bo są nieekologiczne. Smoczek nie, bo zaburza odruch ssania (przecież jak to absurdalnie brzmi! Matkom można wszystko wmówić...); bujaczki nie, ale chusta, która obciąża kręgosłup, jak najbardziej - dźwigajcie dzieci nawet jak idziecie na klopa. Żłobek nie, bo matka musi być z dzieckiem do 3 roku życia, koperek na kolki nie, bo "rakotwórczy", a za kilka tygodni dajecie dziecku jedzenie z ziołami. Słoiczki? Sam syf! Tylko warzywa własnej hodowli. I oczywiście BLW, żeby było więcej do sprzątania. Kleik do butli na noc zapychający żołądek? Żeby dziecko dłużej spało? Na co to komu? Zabawki? Żadnych plastikowych, bo ekologia. Ale wam te internetowe pseudomedyczne blogerki w głowach namieszały...