Jarosław Jakimowicz odpowiada Maffashion: "OBŁUDA. Takie jak ty powodują DEPRESJĘ wśród dzieci!"

Mam nadzieję, że Chłopaczek czyta Pudelka. Zatem, Chłopaczku. Po pierwsze, zainteresowanie modą i dzielenie się tym, tak jak innymi dziedzinami to nie jest nic złego, gorszącego ani patologicznego. Po drugie Maff, czy inne kobiety, mają wiedzę w tej dziedzinie, znają się na tym. Po trzecie, niezależnie od wszystkiego - każdy ma prawo do posiadania i wypowiadania własnego zdania. I tu odniesienia do ciebie, Jarku. Po pierwsze: twoje „zainteresowania” i „dzielenie się tym” na wizji to w przeciwieństwie do Maff jest coś złego, gorszącego i trąci patologią. Zwłaszcza w kontekście twojej autobiografii. Po drugie - nie masz żadnej wiedzy, kompetencji ani nie znasz się na tym, o czym nieudolnie próbujesz „śmieszkować” razem z współprowadzącą ten żenujący program. Każdy wie, jak zdobyłeś pracę w telewizji. W szkole mówili o takich lizus. Po trzecie wreszcie, masz prawo do własnego zdania, tyle, że obrażasz, pomawiasz i to jeszcze za pieniądze podatników. To odwrotnie, niż Maff. Jej reputacja, w przeciwieństwie do twojej, nigdy nie była zszargana i niewielu ci w tym dorówna. Twoje agresywne darcie szat i pyskowanie - zwłaszcza kobiecie - TAK, KOBIECIE - nie DZIEWUSZE, DZIEWCZYCE - tylko kobiecie - pogrąża cię dokumentnie. W dziedzinie psychologii i traum lepiej się nie wypowiadaj, bo nie masz pojęcia. Nikt lepiej niż ty nie zna znaczenia słowa Konsumpcjonizm i parcie na szkło. Jesteś ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać, a zamiast takich warknięć jakie zaprezentowałeś, powinieneś być facetem, uderzyć się w pierś i przyjąć krytykę na klatę. Nie pozdrawiam