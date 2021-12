Jarosław Jakimowicz na swoim CZWARTYM z rzędu koncie na Instagramie o "LEX TVN": "Pożegnajmy to DZIADOSTWO!"

Ustawa "lex TVN" od miesięcy budziła w Polsce ogromne emocje. Broniący wolności mediów obywatele oraz osoby publiczne we wrześniu tłumnie wychodzili na ulice, aby przeciwstawić się działaniom rządzących, które mają między innymi skutecznie zniechęcić zagranicznych inwestorów do prowadzenia biznesów w naszym kraju . Po odrzuceniu ustawy przez senat o sprawie nieco ucichło, jednak w miniony piątek okazało się, że kontrowersyjna ustawa została przyjęta.

Oczywiście choć nie brakuje osób, które są zaniepokojone działaniami partii rządzącej, jest część, która wspiera to, co robi PiS... Wśród zwolenników ustawy, na mocy której rząd chce zmusić amerykańską grupę Discovery do odprzedania swoich udziałów w grupie TVN, znalazł się Jarosław Jakimowicz.