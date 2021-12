Pudelek wspiera apel TVN przeciwko ustawie "lex TVN'

Brawo pis 1 godz. temu zgłoś do moderacji 248 147 Odpowiedz

No w końcu wzięto się za to żeby większość akcji w telewizji miała zagranica. Lata na to czekałam. W Niemczech coś takiego w ogóle by nie przeszło tam zagranicą nie może mieć udziału większego niż bodajże 20% tylko w Polsce wyprzedawania wszystko zagranicy. W końcu ktoś zrobił z tym porzadek