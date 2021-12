Maffashion ujawnia, co myśli o Jarosławie Jakimowiczu: "Na legalu GARDZI LUDŹMI, obraża, manipuluje"

Ania 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Pan JJ reprezentuje typowy poziom katolickiego, prawicowego Polaka. I nic nigdy go nie zmieni. Głupoty wygaduje, alkohol w siebie leje, straszy zaniedbaniem i poglądami nie do zaakceptowania we współczesnym świecie. PiS odejdzie od władzy to zostanie mu frustracja, brak szacunku na starość i pewnie alkoholizm by to zagłuszyć.