Jarosław Jakimowicz zbulwersowany "tęczową" ofertą sklepu internetowego: "GÓ*NO. Rezygnuję z robienia zakupów!"

polakjeden przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakimowicz jedyne co w życiu kupował to wóda, narkotyki i szlugi. Wyłem jak się płaszczył przed Maciarewiczem , żeby mu wejść w odbyt. Trzy tygodnie później już dostał posadkę w TVP. Dla mnie to śmieć.