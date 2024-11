Ciężarna Gisele Bündchen wyłania się z siłowni

Paparazzi doskonale zaznajomieni z codziennym harmonogramem Brazylijki regularnie podjeżdżają pod jej ulubioną siłownię w Miami. Minioną środę również rozpoczęła od aktywności fizycznych. Zaopatrzona w bidon 44-latka założyła czarne legginsy i dopasowany do nich obcisły podkoszulek. Modelka zadbała jednak o to, by paparazzi nie sfotografowali jej ciążowych krągłości, gdyż przez cały czas zakrywała się pokaźnych rozmiarów kubkiem. Swój swobodny look dopełniła ciemnymi klapkami.