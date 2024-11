Megan Fox jest w ciąży! 38-letnia modelka opublikowała zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem

Megan Fox ogłosiła za pośrednictwem social mediów, że ona i jej partner, Machine Gun Kelly, spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Nic nie jest stracone. Witaj z powrotem - napisała modelka. ALE HECA W jednym z wywiadów przyznała, że jest osobą biseksualną[9]. W latach 2000–2003 była związana z Benem Leahy[10]. Od lutego 2003 do marca 2004 spotykała się z Davidem Gallagherem[10]. W maju 2008 romansowała z Shią LaBeoufem[10]. W czerwcu 2010 w tajemnicy przed mediami i w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół wyszła za mąż za Briana Austina Greena. Para doczekała się trzech synów: Noaha Shannona Greena (ur. 27 września 2012)[11], Bodhiego Ransoma (ur. 12 lutego 2014)[12] oraz Journeya Rivera (ur. 4 sierpnia 2016)[13]. 21 sierpnia 2015 roku Megan wniosła sprawę do sądu o rozwód, a kilka dni później para ogłosiła separację[14]. W kwietniu 2019 media ogłosiły, że Megan wycofała wniosek o rozwód[15]. 16 kwietnia 2020 doszło ponownie do separacji[16][17]. W kwietniu 2020 związała się z raperem Machine Gun Kellym[10]. Megan Fox i Brian Austin Green rozwiedli się 8 lutego 2022[18]. Fox utożsamia się z wyznaniem zielonoświątkowym. W styczniu 2013 w wywiadzie dla magazynu „Esquire” wyznała, że jej wiara chrześcijańska, w której została wychowana, jest cały czas dla niej bardzo ważna. Powiedziała także, że wciąż mówi językami[19]. FilmografiaMachine Gun Kelly, MGK, właśc. Colson Baker[1] (ur. 22 kwietnia 1990 w Houston) – amerykański muzyk i aktor[2]. Na scenie muzycznej aktywny od 2006. Życiorys Wczesne lata Urodził się w Houston w stanie Teksas jako syn misjonarzy[3]. Wraz z rodzicami mieszkał w takich krajach jak Egipt czy Niemcy, a także w miastach - Los Angeles, Chicago czy Denver. Przez cztery lata swojego życia przebywał w Egipcie, opanował język arabski przed angielskim[4]. W wieku 14 lat przeniósł się do Cleveland w Ohio, gdzie w 2008 ukończył Shaker Heights High School[5]. Kariera 3 sierpnia 2011 podpisał kontrakt muzyczny z wytwórniami Bad Boy i Interscope[6]. W oczekiwaniu na pierwszy studyjny album pt. Lace Up, który ukazał się latem 2012, w marcu tego roku ukazał się minialbum Half Naked & Almost Famous[7]. Zadebiutował on na 46. miejscu notowania Billboard 200, ze sprzedażą 8.500 egzemplarzy w pierwszym tygodniu[8]. Wystąpił też w filmach: melodramacie W cieniu jupiterów (Beyond the Lights, 2014)[9] jako Kid Culprit u boku Nate’a Parkera, Minnie Driver, Danny’ego Glovera i Gugu Mbatha-Raw, dreszczowcu Nerve (2016)[10] jako Ty z Emmą Roberts i Dave’a Franco oraz filmie fantastycznonaukowym Viral (2016) z Sofią Black-D’Elią jako CJ. W 2017 nawiązał współpracę z serwisem Netflix, nagrał piosenkę „Home” promującą dreszczowiec fantastycznonaukowy Bright[11] z Willem Smithem. W biograficznym dramacie muzycznym Brud (The Dirt, 2019) zagrał perkusistę glam metalowego zespołu Mötley Crüe, Tommy’ego Lee[12]. 25 września 2020 roku ukazał się piąty album studyjny artysty zatytułowany Tickets to My Downfall. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu notowania Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych[13]. Dyskografia Longplaye Lace Up (2012)