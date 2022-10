"Biskup" Machine Gun Kelly wyprowadza NA SMYCZY Megan Fox w stroju lubieżnej zakonnicy... (ZDJĘCIA)

NOTOTO 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Synowie muszą być dumni z mamusi... Nie ogarniam tych ludzi... Ale wbrew temu, co tutaj piszą niektórzy, nie sądzę, by on ją maltretował. Obejrzyjcie sobie jego występ na żywo, w którym śpiewa piosenkę dla Meghan i ich utraconego dziecka. Widać, że ją naprawdę kocha, aż cały drży tam z emocji podczas dedykacji i samego utworu.