Internauci zarzucają Megan Fox, że PRZEHOLOWAŁA z operacjami plastycznymi: "ZMIENIASZ się w Kim Kardashian" (FOTO)

U boku rapera Machine Gun Kelly , dla którego zostawiła ojca trójki swoich synów, Megan przeżywa drugą młodość. I o ile gwiazda nigdy nie ukrywała swojej słabości do ingerowania w urodę, to w ostatnich latach Fox poddała twarz tak radykalnemu "przemeblowaniu", że aż trudno ją rozpoznać.

Do takiego wniosku doszli fani 36-latki na widok najnowszych zdjęć, które zamieściła w czwartek na swoim obserwowanym przez ponad 20 milionów osób profilu. Fotografie przedstawiają obdarzoną wydatnymi kośćmi policzkowymi, nabrzmiałymi ustami, malutkim noskiem i pokaźnym biustem celebrytkę w futrzanym kapeluszu, strojącą miny do aparatu. W morzu komplementów od fanów pojawiło się też sporo zarzutów o celowe upodabnianie się do Kim Kardashian, która od lat oskarżana jest o promowanie nierealistycznych wzorców "idealnego" wyglądu i wylansowanie współczesnego, "instagramowego" kanonu piękna.