"Zwyczajna" Megan Fox w towarzystwie synów opuszcza lodziarnię w Malibu (ZDJĘCIA)

Zaburzenia to maja dzieci, ktore przez lata musza ukrywac kim sa i to je unieszczesliwia. Kobiety kiedys mialy zakaz noszenia spodni. Wspolczesnemu spoleczenstwu to nie przeszkadza. Zastanowcie sie wszyscy nad tym. Pomalowane paznokcie? Ktos krzyczy: chlopiec pomalowane paznokcie. No i co z tego? Pamietajcie czlowiek powstaje z jedego plemnika i jednego jajeczka. Pozniej dochodzi do podzialu. Nie uwazacie, ze płeć nie musi byc taka zero-jedynkowa w kazdym przypadku? Narzady plciowe swoja droga, ale mozg i nasza tozsamosc nie musi wspolgrac z narzadami. Jeszcze malo wiemy o ludzim ciele.