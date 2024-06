Internauci nie poznają Megan Fox na nowym zdjęciu: "Wygląda już jak INNA OSOBA" (FOTO)

Bobo 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Do wszystkich że złamanym sercem: jesteście fajne dziewczyny, nie marnujcie czasu i młodości na dzieciuchow! Lepiej być sama, niz z kimś kto was traktuje jako mopa/sprzątaczkę/opiekunkę/opcje B. Głowy do góry Lalki!