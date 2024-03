Meghan Fox zadaje kłam plotkom o poprawianiu urody i wylicza OPERACJE PLASTYCZNE, którym się poddała. "Jednej rzeczy nie zdradzę" (WIDEO)

ehhhhh 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

pamiętam ją jak jako 16-latka grała w serialu Ocean Ave. To było ok. 2002 r. Była piękną dziewczyną, taką naturalnie piękną, miała dużo wdzięku. Kilka lat później jak ją zobaczyłam w Transformersach to już była zupełnie inna osoba. Taki wamp, wyuzdane pozy, miny- była już po pierwszych poprawkach. Wtedy okrzyknięto ją nową Angeliną Jolie, więc z czasem zaczęła się do niej świadomie upodabniać,: biust, nos, usta, korekta powiek, kości policzkowych i w pewnym momencie przestała przypominać siebie, Angelinę- stała się karykaturą własnej osoby. Nie mówcie mi że to starość, bo zestawiając jej zdjęcia z 2002 i 2024 to są całkiem różne osoby- inne rysy inne spojrzenie, inny uśmiech