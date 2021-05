Ciężarna Halina Mlynkova pozuje u boku partnera (FOTO)

Tegoroczne święto wszystkich mam jest szczególne dla Haliny Mlynkovej , która lada dzień zostanie mamą. Ojcem dziecka piosenkarki jest muzyk, Marcin Kindla . Partner wokalistki postanowił dziś po raz pierwszy oficjalnie pokazać się ze swoją ukochaną. Pozując do wspólnej fotografii z Haliną, która ma już spory ciążowy brzuszek, ojciec nienarodzonego dziecka złożył życzenia mamom i wspomniał o szczególnej sytuacji, jaka ma miejsce w jego rodzinie.

Co roku przeżywam ten dzień bardzo mocno, a w tym roku jeszcze silniej - pisze Kindla. Już za moment nasza rodzina powiększy się o małe szczęście. Nie możemy się doczekać pierwszego krzyku i pierwszych chwil spędzonych razem . Dziś ta piękna mama na zdjęciu jest najsilniejszą osobą jaką znam i Tobie wysyłam dużo miłości i siły! - pisze partner Mlynkovej.

Nie możemy doczekać się tego co połączy na zawsze nie tylko nas, ale i Piotrka i Nikodema. Nie ma nic piękniejszego niż świadomość obecności w życiu brata lub siostry! Będziecie mogli zawsze na sobie polegać. Wiem to najlepiej, bo mam brata i od dziecka szliśmy razem przez życie, choć to dwie różne drogi, ale właśnie na tym piękno życia polega!