Ciężarna Kasia Tusk z WIDOCZNYM brzuszkiem cieszy się rodzinnym spacerem. Promienieje? (ZDJĘCIA)

Nsnssn 50 min. temu zgłoś do moderacji 10 17 Odpowiedz

Stylizacja tuskowny ambitnej wizjonerki jest skopiowana w całości z gotowych pomysłów na sieci- kazdy element jej stroju, kolejny raz. jest kopia 1:1 gotowego zestawu. Wystarczy wpisać how to style militaty jacket... i oczywoscie how to make life a copy of 100000000others