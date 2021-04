Ciężarna Klaudia Halejcio ładuje skarby z drogerii do mercedesa za ponad 200 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Kocha 21 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Moi drodzy.. być może słyszeliście o Jarosławie wiele nieprawdziwych rzeczy z powodu których nie głosujecie na PIS.. może ktoś Was okłamał i powiedział, że on jest pełny gniewu.. ale to nieprawda. On jest cała miłością dla naszego narodu. On nie pamięta tego co źle. Przebaczy Wam nawet głosowanie na PO..