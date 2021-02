Ciężarna Klaudia Halejcio pałaszuje loda po wizycie u fryzjera (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że Klaudia Halejcio zamieniła się podczas ciąży w prawdziwego lodożercę. Widać, że smakował jej mrożony przysmak?

Już od dobrych kilku lat Klaudia Halejcio walczy o miejsce w pierwszej lidze rodzimego show biznesu, choć trzeba przyznać, że do tej pory osiągnęła raczej mizerne skutki. Przełom w walce o powszechne zainteresowanie nastąpił dopiero jakieś dwa tygodnie temu, kiedy na jaw wyszło, że celebrytka jest w ciąży z zamożnym przedstawicielem branży IT. Od tamtego momentu Klaudia zdążyła już kilkakrotnie popłakać się przed kamerami, co jeszcze bardziej zwiększyło zainteresowanie kolorowej prasy jej skromną osobą.