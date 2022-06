Ciężarna Lara Gessler z mężem i córką lansuje się w Gałkowie u Kraśków (ZDJĘCIA)

Popandemiczny sezon letni to raj dla celebrytów, którzy wprost mogą przebierać w towarzyskich ofertach. Niektórzy, jak Basia Kurdej-Szatan, nadrabiają zaległości tak intensywnie, że chodzą na trzy imprezy jednego dnia. Inni starannie wybierają eventy, na jakich się pokazują, mając w pamięci porzekadło, że co za dużo, to niezdrowo.