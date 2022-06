Przodowniczka pracy Barbara Kurdej-Szatan zasuwa po TRZECH ŚCIANKACH jednego dnia... Chce wrócić na szczyt? (ZDJĘCIA)

Dziennikarz 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

kto to pisze? ile ty masz lat człowieku? co to za tytuł? Niech sobie chodzi gdzie chce, taką ma pracę, tak jak tobie płacą za te głupoty tak jej płacą za przyjście, żebyś miał co napisać. Tylko pisać też trzeba umieć. A dziennikarstwa się chyba nie kończyło co? A podstawy pisania tekstów były? Czy też nie? No szkoda, szkoda... Dlatego jesteś tu gdzie jesteś i niby stop hejt ale stop nabijaniu się z innych to już nie? Stop pisania głupot też nie? No właśnie...Dno