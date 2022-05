Przeciwnicy Barbary Kurdej-Szatan otwierają szampana na wieść o stawianych jej zarzutach: "Sprawiedliwości STANIE SIĘ ZADOŚĆ"

W piątek Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie pierwszy post od czasu usłyszenia zarzutów. Część instagramowiczów potraktowała to najwyraźniej jako wezwanie do komentowania całej sytuacji. Choć na zdjęciu aktorka pozuje ze swoją nastoletnią chrześnicą, nie powstrzymało to jej antyfanów przed zostawieniem paru mniej lub bardziej wulgarnych wpisów. My wyselekcjonowaliśmy te mniej drastyczne.