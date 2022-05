Barbara Kurdej-Szatan TŁUMACZY się z wydanego oświadczenia: "Otóż nie, NIE O TO CHODZIŁO". Nadążacie?

Kaja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dajcie jej już spokój,każdy z was przeklina na rząd,policjantów,polityków i to jest Ok a na niej teraz psy każdy wiesza.Powiedziała co pomyslala a taka jest prawda ze przy władzy co siedzą robią tez straszne rzeczy nie zawsze z naszymi oczekiwaniami.