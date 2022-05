Barbara K.-Sz. WYDAŁA OŚWIADCZENIE, w którym prosi, by pisać o niej "Barbara Kurdej-Szatan". "Nie chcę, żeby pokazywano mnie Z ZASŁONIĘTĄ TWARZĄ"

kkkkkkkkkkk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Toć to wstydu nie ma. Nosem sięga gwiazd ta niby gwiazda. Jeżeli sędzia ja uniewinni to przypieczętuje moje zdanie o tej kaście. Kurde. Mam tylko nadzieję, że nie ogladała filmów z jej udziałem. Zawadzka przerobiła nas z vatem, Najsztub ofiara staruszki, Kraśko ma daleko do domu i tak idzie to dalej.