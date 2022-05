Barbara K.-Sz. USŁYSZAŁA ZARZUTY!

Polak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale do czego się nie przyznała ? Do wpisu, którego dokonała i który jest powszechnie znany ? Po co ci to było, po co pisać publicznie wulgarne słowa i obrażać ludzi, którzy strzegą polskich granic. Teraz poniesiesz tego konsekwencje, może cię to coś nauczy na przyszłość. Polska i jej rząd pokazali teraz, że przyjmują uchodźców, ale prawdziwych uchodźców, a nie zmanipulowanych przez Łukaszenkę ludzi, który mieli robić zamęt i wolnej zamieszanie w Europie.