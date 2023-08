Ciężarna Lil Masti znów pod ostrzałem internautów. "Polecasz produkty, których nie miałaś okazji przetestować. SŁABE!"

Lil Masti już wkrótce powita na świecie pierwszą pociechę. Przypomnijmy, że celebrytka od miesięcy starannie dokumentuje przebieg ciąży za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przyszła mama regularnie raczy fanów ujęciami z kolejnych sesji zdjęciowych, na bieżąco relacjonuje także przygotowania do zbliżającego się porodu. Aniela Bogusz chwaliła się już na przykład dziecięcym wózkiem oraz wystawnym baby shower, podczas którego zdradziła, że jej córeczka otrzyma oryginalne imię "Aria". Celebrytka zdążyła już także przygotować wnętrza domowego gniazdka na narodziny pociechy.

Lil Masti wkrótce zostanie mamą. Pokazała torbę do szpitala

Lil Masti nie ukrywa przed instagramowymi obserwatorami, że termin rozwiązania zbliża się już wielkimi krokami - w jednym z opublikowanych ostatnio zdjęć celebrytka zdradziła, iż jest już na początku dziewiątego miesiąca ciąży. W ramach przygotowań do nadchodzącego porodu influencerka uznała ostatnio, że nadszedł czas, by zająć się kompletowaniem szpitalnej wyprawki. W weekend Lil Masti postanowiła zaprezentować fanom zawartość torby, którą zabierze ze sobą do szpitala. Przyszła mama zaznaczyła, że przygotowała już specjalną listę wszystkich niezbędnych akcesoriów, w filmie zdecydowała się jednak pokazać najważniejsze z nich - nie zapominając rzecz jasna o oznaczeniu w poście producenta artykułów.

Narodziny mojej córeczki zbliżają się dużymi krokami, więc to już czas skompletować wyprawkę do szpitala. Mam przygotowaną całą listę, ale dzisiaj opowiem wam o rzeczach "must have" do wyprawki (...) - napisała, przy okazji oferując obserwatorom 25% zniżki.

W opublikowanym nagraniu Lil Masti zaprezentowała fanom znajdujące się w szpitalnej torbie artykuły, przy okazji wymieniając zalety każdego z nich. Wśród produktów, które celebrytka zdecydowała się umieścić w porodowym bagażu, znalazły się podkłady higieniczne, podpaski i podkłady poporodowe, specjalna bielizna, wkładki laktacyjne 3D, maść lanolinowa, osłonki na piersi oraz elektryczny laktator.

Zawartość torby Lil Masti wyraźnie podzieliła internautów. Pod postem celebrytki pojawiło się wiele komentarzy kobiet, które dzieliły się z nią poradami oraz własnymi doświadczeniami odnośnie szpitalnej wyprawki. Niektórzy wytykali jednak celebrytce kolejną reklamę oraz kpili z faktu, iż ta poleca produkty, których nie miała jeszcze okazji przetestować.

Jak to polecać, jak się jeszcze nie użyło?; Lubię Cię, ale moim zdaniem zbyt "produktowo" traktujesz tę ciążę, jakoś mało naturalności; Mam nadzieję, że mimo współprac podejdziesz trzeźwo do produktów i będziesz odróżniać te, co pomagają, od tych szkodliwych; Szkoda, że polecasz produkty, których jeszcze sama nie miałaś okazji przetestować, ale już wiesz, że są dobre, bo Ci ładnie zapłacili... Takie nabijanie w butelkę, jak większość influ. Słabe; Reklama goni reklamę; Ciekawe, czy będzie film z porodu... - pisali internauci

Wyprawka do szpitala idealna; Aniela, nie przejmuj się tymi wszystkimi negatywnymi komentarzami typu: "po co polecasz, skoro nie korzystałaś?". Otóż drodzy ludzie, Aniela ma własny rozum i wybiera to, co chce (o zgrozo!) - pisały inne użytkowniczki.

Zobaczcie film Lil Masti.

